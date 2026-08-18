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ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ 'ਤੇ CAG ਦੇ ਸਵਾਲ : ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਪਰ ਯਾਤਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ?

CAG ਰਿਪੋਰਟ : ਦੇਸ਼ ਦੇ 89% ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ...ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਖਰਚ ?

CAG REPORT INDIAN RAILWAYS
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚਿੱਤਰ (ians)
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By ETV Bharat Business Team

Published : August 18, 2026 at 4:32 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 89% ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 2019-2024 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਜਟ ਦਾ 36% ਅਤੇ 44% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। CAG ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 512 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 458 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ CSMT ਅਤੇ ਹਾਵੜਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੈਗ (CAG) ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ

ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ: ਮੁੰਬਈ ਸੀਐਸਐਮਟੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੂਲਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਕੋਲਾਈ ਅਤੇ ਕੋਲੀਫਾਰਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਦਸਤ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 59 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ: 201 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਾਟ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਅਤੇ 403 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਚੌਦਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਵਾਸ਼ਬੇਸਿਨ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰੀ ਲਈ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਪੱਖੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਗਾਇਬ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਘਾਟ: ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 42% ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 40% ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ 15% ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਬੈਂਚ ਜਾਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।

ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀਆਂ: ਯਾਤਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 59% ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ 259 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 35% ਅਪਾਹਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਦੱਸਿਆ।

ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ

ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ 'ਟੈਂਕ ਟੂ ਟੈਪ' ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਗਭਗ 20,000 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਂਕ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਟੂਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

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ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ
ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ
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CAG REPORT INDIAN RAILWAYS

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