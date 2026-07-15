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ਭਾਰਤ ਬਣੇਗਾ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਹੱਬ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 'ਸੈਮੀਕੋਨ 2.0' ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ₹1,27,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੈਗਾ ਬਜਟ ਕੀਤਾ ਪਾਸ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ₹1,27,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ 'ਸੈਮੀਕੋਨ 2.0' ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਿੱਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ।

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ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ (file photo)
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By ETV Bharat Business Team

Published : July 15, 2026 at 10:04 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਚਿੱਪ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ "ਸੈਮੀਕੋਨ 2.0" ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ₹1,27,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਘਰੇਲੂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸੈਮੀਕੋਨ 1.0 ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੈਬਨਿਟ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ "ਸੈਮੀਕੋਨ 1.0" ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਫਲਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 12 ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹1.64 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸੰਚਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਲੀਕਾਨ ਫੈਬ, ਇੱਕ ਸਿਲੀਕਾਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਫੈਬ, ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਗੈਲੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਡ ਮਾਈਕ੍ਰੋ LED ਡਿਸਪਲੇਅ ਫੈਬ, ਅਤੇ ਨੌਂ ਉੱਨਤ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ, ਕੇਨਜ਼ ਅਤੇ ਸੀਜੀ ਸੈਮੀ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੌਥੀ ਯੂਨਿਟ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਛੇ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ 'ਸੈਮੀਕੋਨ 2.0' ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਥੰਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ:

ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਚਿੱਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ: 105 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੱਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ (IP) ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ: ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਚਿੱਪ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਸਾਇਣ, ਗੈਸਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਫੈਬਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਫੈਬ 2028 ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਫੈਬਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਐਡਵਾਂਸਡ ਪੈਕੇਜਿੰਗ: ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ: ਭਾਰਤ ਨੇ 28nm-110nm ਨੋਡਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉੱਨਤ ਨੋਡ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪੂਲ: ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 315 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 68,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚਿੱਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਖਪਤਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਪ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰਪਾਵਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ।

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