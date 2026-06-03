ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ATF ਫੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
Published : June 3, 2026 at 6:38 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ (ATF) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਲਈ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ATF ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਪੇਸ਼ਗੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ OMCs ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲਣ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਗਲੇ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ (3 ਸਾਲਾਂ) ਲਈ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੂਲਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਵਿਧੀ ?
ਇਹ ਫੰਡ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਯਾਤ ਸਮਾਨਤਾ ਕੀਮਤ ਸਥਾਪਤ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ATF ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅੰਤਰ OMCs ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ OMCs ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (MoU) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਟੀਐਫ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ₹60.50 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2.5 ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ₹142 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 55% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 60% ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
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