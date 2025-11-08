ETV Bharat / business

ਪਿਰਾਮਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 2028 ਤੱਕ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ AUM ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਪਿਰਾਮਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਦੇ ਪਿਰਾਮਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋ ਗਈ।

PIRAMAL FINANCE
ਪਿਰਾਮਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 2028 ਤੱਕ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ AUM ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : November 8, 2025 at 2:32 PM IST

2 Min Read
ਮੁੰਬਈ: ਪਿਰਾਮਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਰਾਮਲ ਕੈਪੀਟਲ ਐਂਡ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 2028 ਤੱਕ ₹1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ AUM ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਨਐਸਈ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ, ਪਿਰਾਮਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਐਮਡੀ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਜੈਰਾਮ ਸ਼੍ਰੀਧਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ₹1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ AUM, ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਟਰਨ, ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (AUM) ਵਿੱਚ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ₹68,845 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ₹80,689 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ AUM ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ 70:30 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ 80:20 ਹੋ ਗਿਆ।

ਪਿਰਾਮਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਦੇ ਪਿਰਾਮਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਈ ਸੀ। 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ 22,66,77,700 ਸ਼ੇਅਰ 1,260 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਪਿਰਾਮਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਨੰਦ ਪਿਰਾਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, ਪਿਰਾਮਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ 'ਤੇ ਪੀਰਾਮਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਨੰਦ ਪਿਰਾਮਲ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਪੀਰਾਮਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਰਾਮਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ (ਪੀਈਐਲ) ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹34,250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਦੀਵਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ (ਡੀਐਚਐਫਐਲ) ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।

ਡੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਨਕਦੀ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ

ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ ₹34,250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਿਰਾਮਲ ਕੈਪੀਟਲ ਐਂਡ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਸੀਐਚਐਫਐਲ) ਦੁਆਰਾ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਡੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ ₹3,800 ਕਰੋੜ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਨਕਦੀ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀਧਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ 10,000 ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 5 ਜਾਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਹਾਂ... ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ ₹80,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ।"

ਵਿੱਤੀ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਕੰਪਨੀ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਜ਼ੇ, ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ, ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲਿਤ, ਸੰਪਤੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਉਧਾਰ ਹੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੱਧ-ਖੰਡ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਗੈਰ-ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਪੂੰਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

