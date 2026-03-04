ETV Bharat / business

ਹੋਲੀ ਮੌਕੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਅਸਮਾਨ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੋਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਹੋਲੀ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹1.67 ਲੱਖ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ₹2.95 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ।

GOLD SILVER PRICE HIKE
ਹੋਲੀ ਮੌਕੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਅਸਮਾਨ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੋਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ (ians)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : March 4, 2026 at 4:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਾਫਾ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਯੁੱਧ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਹੋਏ।

'ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ'

ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸਰਾਫਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਮਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1.67 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਾਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ $5,394 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਦੌਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ'
ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਘਨ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹2.65 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹2.95 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ₹2,000 ਅਤੇ ₹3,000 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚਾਂਦੀ ਜਲਦੀ ਹੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ:
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,67,760 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ₹2,95,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ₹1,67,610 'ਤੇ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ₹1,68,700 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹1,67,610 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ।

ਬਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਫੌਜੀ ਤਣਾਅ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਖ਼ਤਰੇ ਭਰੇ ਇਕੁਇਟੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਥਾਨਕ ਮੰਗ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

TAGGED:

ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਕੀਮਤਾਂ
GOLD AND SILVER PRICES
GOLD PRICE HIKE
SILVER PRICE HIKE
GOLD SILVER PRICE HIKE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.