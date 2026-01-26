ਪਦਮ ਸਨਮਾਨ 2026: ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਪੌੜੀ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦਾ ਲੋਹਾ
ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ 2026: ਉਦੈ ਕੋਟਕ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਨੁਵਾਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਖਾਡੇ ਅਤੇ ਟੀ.ਟੀ. ਜਗਨਾਥਨ (ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ) ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ।
Published : January 26, 2026 at 11:57 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ 'ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ 2026' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਬੈਂਕਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਉਦੈ ਕੋਟਕ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਨੁਵਾਲ, ਦਾਸ ਆਫਸ਼ੋਰ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸ਼ੋਕ ਖਾੜੇ ਅਤੇ ਟੀਟੀਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਟੀਟੀ ਜਗਨਾਥਨ (ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਨੁਵਾਲ ਨੇ ਕਦੇ ਵਾਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਉਹ 5.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ੋਕ ਖਾੜੇ ਅੱਜ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਟੀਟੀ ਜਗਨਾਥਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਨਮਾਨ
ਇਸ ਸਾਲ ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ ਸਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਨੁਵਾਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਖਾੜੇ ਅਤੇ ਟੀਟੀ ਜਗਨਾਥਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਨੁਵਾਲ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ
ਸਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਨੁਵਾਲ 'ਸੋਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੁਵਾਲ ਨੇ ਸਿਰਫ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 5.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 50,376 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੈ। ਫੋਰਬਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 756ਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸ਼ੋਕ ਖਾੜੇ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ
ਦੂਜੇ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਜੇਤੂ ਅਸ਼ੋਕ ਖਾੜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਂਗਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਦੇਖੀ। ਕਦੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 100 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਦਾਸ ਆਫਸ਼ੋਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਟੀ.ਟੀ ਜਗਨਾਥਨ
ਤੀਜੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇਤਾ ਟੀਟੀ ਜਗਨਾਥਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸਨ। ਉਹ ਟੀਟੀਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੀਟੀ ਜਗਨਾਥਨ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁਕਰ' ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ’ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰਾਂ ਲਈ GRS ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਟੀਟੀਕੇ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ 77 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਦੈ ਕੋਟਕ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ
ਬੈਂਕਰ ਉਦੈ ਕੋਟਕ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੈ ਕੋਟਕ ਦੀ ਉੱਦਮੀ ਯਾਤਰਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਟਕ ਨੇ ਕੋਟਕ ਫਾਇਨਾਂਸ ਦੁਆਰਾ ਆਟੋ ਲੋਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ। 1991 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕੋਟਕ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬਿੱਲ ਛੋਟ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਦੈ ਕੋਟਕ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਿਰਫ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣ ਗਈ।