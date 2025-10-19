ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਦੀਵਾਲੀ 2025 ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੋਈ।
Published : October 19, 2025 at 3:27 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। GST 2.0 ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
'ਵਿਕਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰਹੀ'
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੇਮ ਐਂਡ ਜਿਊਲਰੀ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਕੌਂਸਲ (ਜੀਜੇਸੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਇਸ ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 25% ਵੱਧ ਸੀ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਲਕੇ ਹਾਲਮਾਰਕ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰਹੀ। ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ 40% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।'
"ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ₹50,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਲਕੇ, ਟ੍ਰੈਂਡੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ।- ਰਾਜੇਸ਼ ਰੋਕੜੇ,ਜੀਜੇਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ
ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ
ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤ ਕਾਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। GST 2.0 ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।" ਹੁੰਡਈ ਮੋਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਓਓ ਤਰੁਣ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਗਭਗ 14,000 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 20% ਵੱਧ ਹੈ।
'ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ'
ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ (CAIT) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ। ਸਿਰਫ਼ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ₹60,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਨਤੇਰਸ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ 2025 ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।