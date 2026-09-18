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ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਕ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਸੈਂਸੈਕਸ 260 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

ਸੈਂਸੈਕਸ 260 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 74,575 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲਟੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈਟੀ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।

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ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਕ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਸੈਂਸੈਕਸ 260 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ (getty image)
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By ETV Bharat Business Team

Published : September 18, 2026 at 12:26 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੇ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ, ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ, ਦੋਵੇਂ ਹਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਾਤ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ


ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਬੀਐਸਈ) ਦਾ 30 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੈਂਸੈਕਸ 260.65 ਅੰਕ ਯਾਨੀ 0.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 74,575.24 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਐਨਐਸਈ) ਨਿਫਟੀ ਵੀ 64.10 ਅੰਕ ਯਾਨੀ 0.28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 23,334.70 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ।

ਮੈਟਲ-ਰੀਅਲਟੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ


ਅੱਜ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੈਟਲ ਅਤੇ ਰਿਐਲਟੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਫਟੀ ਮੈਟਲ ਇੰਡੈਕਸ 0.76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਫਟੀ ਰਿਐਲਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 0.74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਛਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅੱਜ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਫਟੀ ਆਈਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀਸੀਐਸ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਟੈਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਐਚਸੀਐਲ ਟੈਕ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹਨ।

ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਪਰ RSI ਇਸ ਸਮੇਂ ਓਵਰਸੋਲਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, RSI 29.95 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਨਿਫਟੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸਮਰਥਨ 23,000-23,150 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 23,350-23,450 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੈਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ (IPO) ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਸਟਾਕ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

TAGGED:

ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਕ ਬਜ਼ਾਰ
ਸੈਂਸੈਕਸ
ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ
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