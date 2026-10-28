ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ Jio ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਬੰਪਰ ਲਿਸਟਿੰਗ, Airtel ਅਤੇ HDFC ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ

ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ Jio ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਬੰਪਰ ਲਿਸਟਿੰਗ, Airtel ਅਤੇ HDFC ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ
ਜੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 21.35 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ 1,358 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਲਿਸਟ ਹੋਇਆ।
Published : October 28, 2026 at 12:08 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀ ਜੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ 21.35 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ 1,358 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਲਿਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ IPO ਲਈ 1,119 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਕੰਪਨੀ
ਇਸ ਬੰਪਰ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਕੈਪ 12.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿੱਧੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟਲ ਅਤੇ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਪੈਰੇਂਟ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਬਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਐਕਸ਼ਨ
ਬਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਜੀਓ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ 1,374 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 1,357 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਟ੍ਰੈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 238 ਰੁਪਏ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ 64.48 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ 1,197 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
95 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ IPO
ਲਿਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਕਾਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 7.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 1.3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਲਾਈ ਆਏ ਹਨ।
ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ IPO ਸੀ, ਜੋ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 95 ਮਿੰਟ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾ ਉਤਰੇਗੀ।-ਅਕਾਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ
ਕਰੋੜਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਇਸ IPO ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕੋਟੇ ਨੂੰ 70 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸਦੇ ਐਂਕਰ ਬੁੱਕ ਨੂੰ 30 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਓ ਦੇ ਹੋਮਗ੍ਰੋਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅੱਜ 54 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏਗੀ।
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