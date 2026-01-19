Budget 2026: ਕੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ 100 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ?
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (80-IBA) 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ।
Published : January 19, 2026 at 2:46 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਾਂਗ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਉਦਯੋਗ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪੋਸੇਬਲ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਵਿੱਤ ਵਿਕਲਪ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਘਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ
ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਘਟੀ ਹੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਉਮੀਦਾਂ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਲੀਡਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਧਾਰਾ 80-IBA ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 80-IBA ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ 100% ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ 2021 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਐਨਾਰੌਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨੁਜ ਪੁਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਧਾਰਾ 80-IBA ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।