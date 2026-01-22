ETV Bharat / business

Explainer: ਹਲਵਾ ਸੈਰੇਮਨੀ, ਨਵੇਂ ਜੁੱਤੇ, ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਜਟ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ! ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਆਪਣਾ ਨੌਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਆਓ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਈਏ।

Halwa Ceremony
ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਰਸਮਾਂ (IANS Photo)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 22, 2026 at 12:29 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਜਟ 2026 ਲਈ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਵਾ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਰਸਮਾਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ, ਐਤਵਾਰ, 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 3.0 ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਲਵਾ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਹਲਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ।

A unique custom in Budget Ceremony
ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਲਵਾ (ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (2020) ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਫੋਟੋ)

ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਜਟ 'ਤੇ ਹਨ

ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਜਟ 2026 'ਤੇ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਮ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਲਵਾ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਲਵਾ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ 2026 ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਬਿਊਰੋ (IB) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਜਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਿੰਟੋ ਰੋਡ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਛਪਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 1980 ਤੋਂ, ਛਪਾਈ ਨੌਰਥ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

New shoes determine the budget
ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ (Etv Bharat)

ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਵਾ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਜੁੱਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਜੁੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਾ ਕੀ ਹੈ?

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਜੁੱਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਜੁੱਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ 1954 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਜਟ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ 1954 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਟਰ ਹੈਰਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਮੰਨਿਆ। 1966 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸ਼ਾਰਪ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜੁੱਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬਜਟ ਦੇ ਮੂਡ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਜੁੱਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਜੁੱਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਅਤੇ ਪਹਿਨਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਸੀ। ਬਜਟ ਸਾਦਾਪਣ ਅਤੇ ਬੱਚਤ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਖਰੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੇਡ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਜੁੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਇਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜੁੱਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਛੇੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਬਜਟ ਪਰੰਪਰਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਬਜਟ ਪਰੰਪਰਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਰਾਬਰਟ ਵਾਲਪੋਲ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਭਾਰਤ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਓ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ, ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾ ਤਲਾਓ (ਬੇਸਿਨ) ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਝੀਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੰਗਾ ਤਲਾਅ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁੱਧ, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇ। ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੀ ਲਗਭਗ 68% ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। 1970 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਪਹੁੰਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਲਾਅ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਇਸਨੂੰ ਗੰਗਾ ਤਲਾਅ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਲਾਅ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

