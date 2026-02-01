ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਾਣੋ ਟਰੇਡਿੰਗ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : February 1, 2026 at 9:25 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੀਐਸਈ ਅਤੇ ਐਨਐਸਈ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੋਣਗੇ।
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਜ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਐਨਐਸਈ) ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਬੀਐਸਈ) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਐਤਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਜ਼ਾਰ ਆਮ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲੇਗਾ।
ਪ੍ਰੀ-ਓਪਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਵਪਾਰ ਸਵੇਰੇ 9:15 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤਿੱਖਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਪਾਰ ਦਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰ ਸੋਮਵਾਰ, 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ T+0 ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਕਮੋਡਿਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇਗਾ
ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਸਤੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਜਟ ਦਾ ਅਸਰ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਮਕੋ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਪੂਰਵਾ ਸ਼ੇਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਾਲੀਅਮ ਵਪਾਰਕ ਦਿਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀ ਆਮ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਔਸਤ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੁਝਾਨ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਿਛਲੇ 19 ਸਾਲਾਂ 'ਚੴ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਿਉਂ ਵਧਦੀ
ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਦਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਅਕਸਰ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਬਾਅ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਸੈਕਸ-ਨਿਫਟੀ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ
ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪੈਕਸ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ, ਰੇਲਵੇ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ੇਅਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। PLI ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦਿਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੋਵੇਂ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ
ਬਜ਼ਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।