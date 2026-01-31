1 ਫਰਵਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਾਣੋ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ
Budget 2026: ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੌਦੇ ਅਗਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣਗੇ।
Published : January 31, 2026 at 10:53 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ BSE ਅਤੇ NSE 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਹੈ।
ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (BSE) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਐਤਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੀ-ਓਪਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਵਪਾਰ ਸਵੇਰੇ 9:15 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ, 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਪਾਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ ਸਨ, ਉਹ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰ ਸੋਮਵਾਰ, 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਅਗਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ T+0 ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਮੋਡਿਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਗੇ
ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਮੋਡਿਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਖ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਿਉਂ ਵਧਦੀ ਹੈ
ਬਜਟ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਕਸਰ 1% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਬਦਲਾਅ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ, ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਖਣ ਲਈ ਖੇਤਰ
ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ, ਰੇਲਵੇ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਟਾਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। PLI ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਲਾਨ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਪਾਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੋਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ
1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਯਮ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।