ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਚੁਣੌਤੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹4.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ₹45,000 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 12% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
Published : February 4, 2026 at 7:09 AM IST
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨੰਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਈਧਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਖਾਦਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣ।
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਧਣ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੱਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ - ਭੋਜਨ, ਈਧਣ ਅਤੇ ਖਾਦ - ਅਧੀਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 8-9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਔਸਤਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਖਰਚ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 8-9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੋਜਨ, ਈਧਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ 3.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ: 1.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ: 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਈਧਣ ਸਬਸਿਡੀ: 14,479 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧ ਕੇ 4.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਵਧ ਕੇ 4.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਲੱਗਭਗ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ
- ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ।
- ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 2.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੱਗਭਗ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਬਣਿਆ ਕਾਰਨ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ, ਜਿਸਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 1.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ 1.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਲੱਗਭਗ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਰਾਸ਼ੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਈ ₹2.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀਆਂ
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹4.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ: ₹1,51,853 ਕਰੋੜ
- ਸਿੱਖਿਆ: ₹1,21,949 ਕਰੋੜ
- ਸਿਹਤ: ₹94,625 ਕਰੋੜ
- ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ: ₹57,204 ਕਰੋੜ
ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ
ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ, ₹4.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।