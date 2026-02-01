ਬਜਟ 2026: ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚਮਕੇਗੀ ਕਿਸਮਤ ! AVGC ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੈਦਾ
ਬਜਟ 2026 ਔਰੇਂਜ ਇਕਾਮਨੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ, 15,000 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 20 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
Published : February 1, 2026 at 4:15 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਫੈਕਟਸ, ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਮਿਕਸ (AVGC) ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ "ਔਰੇਂਜ ਇਕਾਨਮੀ" ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
2030 ਤੱਕ 20 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ AVGC ਸੈਕਟਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1.8 ਲੱਖ ਤੋਂ 2.6 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
15,000 ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ 500 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਲੈਬਜ਼
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ (IICT) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 15,000 ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ 500 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 'AVGC ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਲੈਬਜ਼' ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੈਂਟ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ AVGC ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮੁੱਲ 2023 ਵਿੱਚ $3.92 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ ਅਤੇ 2026 ਤੱਕ ਇਸਦੇ $6.8 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ VFX ਖੇਤਰ $1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ $2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ $2.62 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ $4.6 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਔਰੇਂਜ ਇਕਾਨਮੀ' ਦੇ ਫਾਇਦੇ
ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਔਰੇਂਜ ਇਕਾਨਮੀ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ GDP ਵਿੱਚ 1-2% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ ਸਗੋਂ 'ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਮੌਕੇ
AVGC ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰੀਅਰ ਅਹੁਦੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮੇਟਰ, VFX ਕਲਾਕਾਰ, ਗੇਮ ਡਿਵੈਲਪਰ, ਕਾਮਿਕ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਅਤੇ XR ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੋਰਸ ਚੁਣਨ, ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਾਇਆ, ਯੂਨਿਟੀ, ਬਲੈਂਡਰ ਅਤੇ ਅਨਰੀਅਲ ਇੰਜਣ ਵਰਗੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ "ਕੰਟੈਂਟ ਹੱਬ" ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਜਾਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।