BSNL ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼: ਹੁਣ 2,449 ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਚਾਰਜ 'ਤੇ 380 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ !
BSNL 2,449 ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪਲਾਨ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 380 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ, 2GB ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੇਟਾ, ਅਸੀਮਤ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ₹1 ਲੱਖ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : November 28, 2026 at 3:20 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (BSNL) ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਉਹਾਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ₹2,449 ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ (STV 2449) 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮਤ-ਮਿਆਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 380 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ 30 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ₹6.44 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵੈਧਤਾ
BSNL ਦਾ ₹2,449 ਦਾ ਪਲਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 15 ਦਿਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। 380 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ ₹6.44 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
2GB ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਅਸੀਮਤ ਕਾਲਿੰਗ
ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਟੈਲੀਕਾਮ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 380 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਮਤ ਲੋਕਲ ਅਤੇ STD ਵੌਇਸ ਕਾਲਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, 2GB ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਡੇਟਾ ਅਤੇ 100 ਮੁਫ਼ਤ SMS ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2GB ਡਾਟਾ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਪੀਡ 40 Kbps ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰੀਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
₹1 ਲੱਖ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ
ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, BSNL ਨੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦ ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ (OICL) ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ, ₹2,449 ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ₹1 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ₹10,000 ਦਾ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਫਲ ਰੀਚਾਰਜ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਿਸੀ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ SMS ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
BSNL ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਿੱਜੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪਲਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਜਟ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ 30 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ BSNL ਸੈਲਫਕੇਅਰ ਐਪ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ UPI ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਲਾਨ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।