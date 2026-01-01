ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ BSNL ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ Wi-Fi ਕਾਲਿੰਗ ਸਹੂਲਤ
BSNL ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ VoWiFi ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ Wi-Fi ਕਾਲਿੰਗ ਸੰਭਵ ਬਣਾਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (BSNL) ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੌਇਸ ਓਵਰ ਵਾਈਫਾਈ (VoWiFi) ਸੇਵਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਲਆਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਕਾਲਿੰਗ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਕਾਲਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
VoWiFi: ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਗਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ
VoWiFi ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ, BSNL ਗਾਹਕ Wi-Fi ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਗਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ, ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਐਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਫੋਨ ਡਾਇਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ
ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਵਰੇਜ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ BSNL ਭਾਰਤ ਫਾਈਬਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਥਿਰ Wi-Fi ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। VoWiFi ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਭੀੜ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਕਾਲਿੰਗ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
VoWiFi ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ VoWiFi ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ Wi-Fi ਕਾਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵਾਈਸ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ BSNL ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 18001503 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰੀ: 5G ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ
BSNL ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਜਲਦੀ ਹੀ 5G ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। 5G ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ 4G ਨੈੱਟਵਰਕ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਲਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ BSNL ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
BSNL ਦਾ VoWiFi ਲਾਂਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਹਿਜ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕਾਲਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।