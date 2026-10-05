ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਣਗੇ ਇੰਡੀਗੋ ਫਲਾਈਟ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ, ਜਾਣੋ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਗਾ ਬੋਝ
ਇੰਡੀਗੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫਿਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਦਰਾਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁਕਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
Published : October 5, 2026 at 4:37 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਈਂਧਨ ਸਰਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ਏਟੀਐਫ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਇਸਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਇੰਡੀਗੋ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਈਂਧਨ ਸਰਚਾਰਜ ਦਰਾਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 12:01 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਇਸ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਹਵਾਈ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 14% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ATF ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ (MoM) ਵਿੱਚ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ATF ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 40% ਈਂਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਤੀ-ਟਿਕਟ ਸਰਚਾਰਜ ਦਰਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹375 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹1,300 ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ:
- 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ: ₹375
- 501 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 1,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ: ₹600
- 1,001 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 1,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ: ₹900
- 1,501 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 2,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ: ₹1,150
- 2,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੂਰੀ: ₹1,300
ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਟਰ ₹1,000 ਤੋਂ ₹6,000 ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਾਰਕ ਖੇਤਰ (500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ): ₹1,000
- ਸਾਰਕ ਖੇਤਰ (500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ): ₹3,000
- ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ: ₹5,500
- GCC ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ: ₹5,500
- ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ: ₹5,500
- ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ: ₹6,000
ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀਆਂ ਬਾਲਣ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਰਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।