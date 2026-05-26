ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਗਿਰਾਵਟ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸੈਂਸੈਕਸ 479 ਅੰਕ ਤੇ ਨਿਫਟੀ 24,000 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ

ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਵਧਾਇਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਸੈਕਸ 479 ਅੰਕ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 118 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 24,000 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ
By ETV Bharat Business Team

Published : May 26, 2026 at 5:31 PM IST

ਮੁੰਬਈ: ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਦੱਖਣੀ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ।

ਵਪਾਰ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ, ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (BSE) ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ, ਸੈਂਸੈਕਸ, 479.26 ਅੰਕ (0.63%) ਡਿੱਗ ਕੇ 76,009.70 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) ਨਿਫਟੀ 50 ਵੀ 118.00 ਅੰਕ (0.49%) ਡਿੱਗ ਕੇ 23,913.70 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਨਿਫਟੀ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਧਰ (24,000) ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

ਬੀਐਸਈ ਸੈਂਸੈਕਸ: 76,224.14 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ 76,627.04 ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਅਤੇ 75,909.68 ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ।

ਐਨਐਸਈ ਨਿਫਟੀ 50: 24,004.10 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਦਿਨ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 24,089.80 ਸੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ 23,885.45 ਸੀ।

ਤਕਨੀਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ: 24,000 ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ

ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, 24,000 ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੁਣ ਨਿਫਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਰੋਧ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਪੱਧਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮਰਥਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਕਾਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 24,100 ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਾਸੇ, 23,850 ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਤੁਰੰਤ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 23,500 - 23,600 ਦਾ ਜ਼ੋਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗ ਖੇਤਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਟ ਓਪਨ ਇੰਟਰਸਟ (ਪੁਟ ਓਆਈ) ਹੈ।

ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਸਥਿਤੀ

ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਫਟੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਊਰੇਬਲਸ ਇੰਡੈਕਸ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।

ਮੁੱਖ ਨੁਕਸਾਨ: ਟ੍ਰੇਂਟ, ਟੀਸੀਐਸ, ਬਜਾਜ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ, ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਵਿਪਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਲਾਭ: ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ, ਈਟਰਨਲ, ਅਤੇ ਟੈਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਧਾਤੂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।

ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ

ਵੱਡੇ-ਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹੇ। ਵਿਆਪਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਨਿਫਟੀ ਮਿਡਕੈਪ ਇੰਡੈਕਸ 0.54% ਵਧ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਫਟੀ ਸਮਾਲਕੈਪ ਇੰਡੈਕਸ ਵੀ 0.35% ਵਧ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।

