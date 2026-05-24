ETV Bharat / business

ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉੱਡੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਹੋਸ਼, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ

ਫਲਾਈਟ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ! ਇੱਕ ਐਪ ਨੇ ਉਸਦੇ 75% ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ।

Cancelling Flight Ticket
ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉੱਡੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਹੋਸ਼, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : May 24, 2026 at 5:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਯਾਤਰਾ ਪੋਰਟਲਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਈਟ ਬੁਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ?

ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਯਾਤਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਗੋਡਾ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਅਕਾਸਾ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹6,335 ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਗੋਡਾ ਐਪ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ₹4,764 ਦੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ₹1,571 ਦੀ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਟਿਕਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ

ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੱਗਾ ਆਪਣੀ ਰਿਫੰਡ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਸਾ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਗਿਆ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ ₹299 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ₹6,076 ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬੱਗਾ ਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ 15 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਵਸੂਲਣ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ "ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੁੱਟ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕੀਤਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (CCPA) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਸਾ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਲੁਕਵੀਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣਾ "ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ" ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬੁਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, Agoda ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੱਗਾ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।

TAGGED:

MINISTER PRAHLAD JOSHI ACTION
FLIGHT TICKET CANCELLATION SCAM
FLIGHT TICKET SCAM
ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗ ਫਲਾਈਟ ਟਿਕਟ
AGODA HEAVY REFUND DEDUCTION

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.