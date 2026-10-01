ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ, ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?
ਅੱਜ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ।
Published : October 1, 2026 at 10:25 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰੇਲੂ LPG ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ (e-KYC) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ e-KYC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ LPG ਗੈਸ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 210 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 210 ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਿਲੰਡਰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ, ਵਟਸਐਪ ਬੋਟਸ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ) ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਥਾਨਕ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 5 ਕਿਲੋ ਜਾਂ 10 ਕਿਲੋ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ?
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ - ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ (IOCL), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (BPCL), ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (HPCL) ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 327.7 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰੇਲੂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 274.3 ਮਿਲੀਅਨ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ 54 ਮਿਲੀਅਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਕਲੀ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਨਤਕ ਰੋਸ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਤਸਦੀਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ।
ਘਰ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਔਫਲਾਈਨ LPG e-KYC ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ?
1. ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ (ਘਰ ਵਿੱਚ): ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਪ (ਇੰਡੇਨ ਲਈ 'ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਵਨ', ਭਾਰਤ ਗੈਸ ਲਈ 'ਹੈਲੋ ਬੀਪੀਸੀਐਲ' ਅਤੇ ਐਚਪੀ ਗੈਸ ਲਈ 'ਐਚਪੀ ਪੇ') ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਸਕੈਨਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੀ 'ਆਧਾਰ ਫੇਸਆਰਡੀ' ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਐਪ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ, ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਕੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰੋ।
2. ਗੈਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮੈਨ ਰਾਹੀਂ: ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਏਜੰਟ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
3. ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਗੈਸ ਪਾਸਬੁੱਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਆਇਰਿਸ ਸਕੈਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ।
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