ਵਿਜੈਵਾੜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੰਥਨ
ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।
Published : February 16, 2026 at 2:21 PM IST
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਧੇਸ਼/ ਵਿਜੇਵਾੜਾ: ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਐਂਡ ਮੇਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੰਨਾਵਰਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਤਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਉਤਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ
ਬਿੱਲ ਗੇਟਸ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਰੀ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਉਤਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਏਟੀਸੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਨਵੇਅ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤਰ ਸਕਿਆ।
Bill Gates, Chair of the Gates Foundation, arrived in Amaravati, Andhra Pradesh. State's Minister Nara Lokesh welcomed him at Gannavaram Airport.— ANI (@ANI) February 16, 2026
(Pics: Nara Lokesh/X) pic.twitter.com/cDQW5J7USL
ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਬਿੱਲ ਗੇਟਸ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾ ਲੋਕੇਸ਼, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੰਗਾਲਪੁਡੀ ਅਨੀਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਅਤਚੰਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੱਤਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਸਵਾਗਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੇਟਸ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸਿੱਧਾ ਅਮਰਾਵਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ
ਬਿੱਲ ਗੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾ ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਫੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੈਂਟਰ (RTGS) ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੂੰ RTGS ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ।
ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
- ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਈ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਬਣੀ ਜੈਕੇਟ, ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- 'ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ' - PM MODI WEARS ETHNIC JACKET
- ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇਟਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਵਾਪਿਸ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
- ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ AI-ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਣੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਦੇਖੋ ਟੀਜ਼ਰ - PM Modi Bill Gates