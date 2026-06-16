ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਂਝਾ ਖਾਤਾ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਿੰਗਲ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Published : June 16, 2026 at 1:31 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (DoPPW) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਚੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?
ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ "ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਵਾਈਵਰ" ਜਾਂ "ਸਾਬਕਾ ਜਾਂ ਸਰਵਾਈਵਰ" ਮੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਖਾਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ; ਪੂਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਜੀਵਿਤ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:
ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ: ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ।
ਪੀਪੀਓ ਦੀ ਕਾਪੀ: ਜੇਕਰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਆਰਡਰ (ਪੀਪੀਓ) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਧਾਰਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ: ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਫਾਰਮ।
ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਬੈਂਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਪੀਪੀਸੀ) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਿਤ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ 'ਫਾਰਮ 14' ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਕਸਰ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:
ਨਾਮ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ: ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ PPO, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ।
KYC ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਰੱਖੋ: ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ Know Your Customer (KYC) ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਪਡੇਟ ਰੱਖੋ।
ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤਾ ਮੋਡ: ਜੇਕਰ ਖਾਤਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 'Either or Survivor' ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿਓ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: