ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ! 46,000 ਟਨ ਐਲਪੀਜੀ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੀ 'ਗ੍ਰੀਨ ਸੈਲਵੀਆ'

ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ ਟੈਂਕਰ 'ਗ੍ਰੀਨ ਸਾਲਵੀ' ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ।

INDIA BOUND LPG TANKER GREEN SALVI
ਟੈਂਕਰ 'ਗ੍ਰੀਨ ਸਾਲਵੀ' (ians)
By ETV Bharat Business Team

Published : April 4, 2026 at 6:00 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 'ਗ੍ਰੀਨ ਸੈਲਵੀਆ' - ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 'ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼' ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਪੀਜੀ ਟੈਂਕਰ - ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ।

ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਗ੍ਰੀਨ ਸੈਲਵੀਆ' 46,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ (ਐਲਪੀਜੀ) ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਟੈਂਕਰ ਇਕੱਲਾ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਸਗੋਂ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਐਲਪੀਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੇ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਸੱਤਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਚੋਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਗਰਮ 'ਊਰਜਾ ਕੂਟਨੀਤੀ' ਨੇ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਤਹਿਰਾਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਦੋਸਤਾਨਾ ਦੇਸ਼" ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (IRGC) ਦੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿੰਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ - ਜੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।

ਵਧੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ

ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 'ਗ੍ਰੀਨ ਸੈਲਵੀਆ' ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਦੱਖਣੀ ਰੂਟ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਓਮਾਨ ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤਰੀ ਲੇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਈਰਾਨ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਦੱਖਣੀ ਰੂਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਐਲਪੀਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 'ਗ੍ਰੀਨ ਸੈਲਵੀਆ' ਦੀ ਸਫਲ ਯਾਤਰਾ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਊਰਜਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਐਲਪੀਜੀ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

