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EPFO ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ: ਹੁਣ WhatsApp ਉੱਤੇ ਮਿਲੇਗੀ A to Z ਜਾਣਕਾਰੀ

ਆਪਣੇ PF ਬੈਲੇਂਸ, ਆਖਰੀ ਪੰਜ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ "Hello" ਲਿਖੋ।

EPFO WHATSAPP SERVICE
ਈਪੀਐਫਓ ਵਟਸਐਪ ਸੇਵਾ (ians)
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By ETV Bharat Business Team

Published : September 14, 2026 at 12:46 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। EPFO ​​ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ WhatsApp ਚੈਨਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ PF ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ "ਹੈਲੋ" ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ, "X" 'ਤੇ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, PF ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ EPFO ​​ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ UMANG ਐਪ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। EPFO ​​ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਉੱਨਤ AI ਚੈਟਬੋਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡੇਟਾਬੇਸ ਖੋਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ।

ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ

WhatsApp 'ਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ EPFO ​​ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ WhatsApp ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ "Hello" ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਨੇਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸੁਨੇਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ (UAN) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਦੀਕ ਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮੀਨੂ ਦੇਖੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

WhatsApp 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

  • ਤੁਰੰਤ PF ਬੈਲੇਂਸ ਚੈੱਕ: ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਆਪਣੇ PF ਖਾਤੇ ਦੇ ਬੈਲੇਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।
  • ਆਖਰੀ 5 ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਖਰੀ ਪੰਜ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
  • ਲਾਈਵ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: PF ਕਢਵਾਉਣ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, EPFO ​​ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ QR ਕੋਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਂਬਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

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EPFO WHATSAPP CHANNEL
ਈਪੀਐਫਓ ਵਟਸਐਪ ਸੇਵਾ
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ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ
EPFO WHATSAPP SERVICE

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