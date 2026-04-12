ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ! ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਨਵੇਂ IPO, ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਕਰੋ ਜਾਂਚ

IPO Market Update: ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ!
By ETV Bharat Business Team

Published : April 12, 2026 at 11:06 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਬੋਰਡ ਅਤੇ SME ਦੋਵਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿਟੀਅਸ ਟ੍ਰਾਂਸਨੇਟ ਇਨਵੈਂਟਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ

ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ IPO ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਟੀਅਸ ਟ੍ਰਾਂਸਨੇਟ ਇਨਵੈਂਟਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਟਰੱਸਟ (InvIT) ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, IPO 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ ₹1,340 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ BSE ਅਤੇ NSE 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣਗੇ।

ਮੇਹੁਲ ਟੈਲੀਕਾਮ IPO: ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਅਤੇ IPO

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਮੇਹੁਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦਾ IPO ਵੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਇਸ਼ੂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ ₹28 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ SME IPO ਲਈ ਕੀਮਤ ਬੈਂਡ ₹96 ਤੋਂ ₹98 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ BSE ਦੇ SME ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਚੱਲ ਰਹੇ IPO ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ

ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ IPO ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀ ਓਮ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ₹150.06 ਕਰੋੜ ਦਾ IPO 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੀਮਤ ਬੈਂਡ ₹166 ਤੋਂ ₹175 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਪ੍ਰੋਪਸ਼ੇਅਰ ਸੇਲੇਸਟੀਆ (REIT) ਦਾ IPO 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਗਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ IPO ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। Amiak Technologies and Safety Controls ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ BSE SME ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਲਾਹ

ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ IPO ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਥਿਰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

