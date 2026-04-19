ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, 12,980 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਖਰਚ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 12,980 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੀਮਾ ਪੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
Published : April 19, 2026 at 3:46 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੀਮਾ ਪੂਲ (BMI ਪੂਲ) ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ₹12,980 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
'ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਲਈ ਖਤਰਾ'
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗਾਂ ਲਈ ਵਧਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਵਰੇਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਡੈਮਨੀ (IGP&I) ਵਰਗੇ ਗਲੋਬਲ ਸਮੂਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਲ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ।
Union Cabinet clears Rs 12,980 crore Bharat Maritime Insurance Pool to safeguard shipping amid geopolitical tensions
ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ: ਇਹ ਪੂਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਮਾਲ, ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ (P&I) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਯੋਗਤਾ: ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਭਾਰਤੀ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਾਲ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ: ਇਹ ਯੋਜਨਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ: ਪੂਲ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਹਮਾਇਤ 12,980 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ: ਇਹ ਫੈਸਲਾ "ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ" ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੂਲ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਬੀਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਹਿਣ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਨੀਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ' ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।