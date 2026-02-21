ITR ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ITR ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ITR ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ; ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ, ਘੱਟ ਨਿਯਮ, ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ।
Published : February 21, 2026 at 7:02 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2025 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ (ITRs) 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਔਖਾ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖ਼ਤਮ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ITR ਫਾਰਮ ਹੋਣਗੇ। ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਟਰਨ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ (ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ 2026) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਾਰਮ 16 ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਾਰਮ 130 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਾਰਮ 26AS, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਟਰਨ (AIS) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਾਰਮ 168 ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 511 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 333 ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 399 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 190 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
2027 ਤੋਂ, ਰਿਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ OECD ਦੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ (CARF) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸਿੱਧੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ₹50,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ₹200 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
PAN ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
- ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ₹50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ PAN ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ PAN ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ PAN ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਹੋਟਲ, ਬੈਂਕੁਇਟ, ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਪੈਨ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
- ਪੈਨ ਸਿਰਫ ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਪੈਨ ਹੁਣ ₹20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੀਮਾ ₹10 ਲੱਖ ਹੈ।
- ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਮੈਟਰੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- 1600 ਸੀਸੀ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ₹8,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ₹10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਦਾ ਮੋਟਰ ਭੱਤਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।
