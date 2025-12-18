ਹੁਣ ਓਲਾ, ਉਬੇਰ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡੋ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ! ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਐਪ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ
ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੈਬ ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ, ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਓਲਾ, ਉਬੇਰ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡੋ ਵਰਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਪ-ਅਧਾਰਤ ਕੈਬ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ, ਪੀਕ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਇਸ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਓਲਾ ਅਤੇ ਉਬੇਰ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 56,000 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਐਪ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਾਹਨ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨਬੋਰਡ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ 24x7 ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਪ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਕਦ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।