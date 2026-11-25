ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ 'ਚ "ਜ਼ਾਮਨ" ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਵਧਾਨ ! ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੈ ਥੋਡਾ ਵੀ CIBIL ਸਕੋਰ
ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੋਨ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ CIBIL ਸਕੋਰ ਡਿੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Published : November 25, 2026 at 5:22 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ : ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਦੋਸਤੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਜਾਣ- ਪਹਿਚਾਣ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ- ਸਮਝੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਲੋਨ ਦੇ ਗਰੰਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਰਥਿੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ
ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (EMI) ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਗਰੰਟਰ (ਭਾਵ ) ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੰਟਰ ਦਾ CIBIL ਸਕੋਰ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੈਂਕ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਲਈ ਗਰੰਟਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਐ ਸਮਰੱਥਾ
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ TransUnion CIBIL ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ - ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੋਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਗਰੰਟਰ ਦੀ ਕਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੌਫਾਇਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸਦੇ ਗਰੰਟਰ। ਆਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟਰ ਵਾਲੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ Indian Contract Act
ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਐਕਟ ((Indian Contract Act, 1872) ਦੀ ਧਾਰਾ 128 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗਰੰਟਰ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੂਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। RBI ਦੀ ਗਾਇਡਲਾਇਨ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸਤੇ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਸਿੱਧਾ ਗਰੰਟਰ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰੰਟਰ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਪੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਉਸਨੇ ਇਸ਼ਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
'ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ' ਬਣਨ ਦਾ ਜੋਖਮ
ਜੇਕਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਉਸਨੂੰ 'ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ' ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ' (show-cause notice) ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ।
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਅਸੰਭਵ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰੰਟਰ (ਜ਼ਾਮਨ) ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। 'ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ' (ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੀ ਧਾਰਾ 130 ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਗਾਰੰਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
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