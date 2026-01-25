ETV Bharat / business

ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਉਦਯੋਗ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ 'ਤੇ BIS ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ

ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ: BIS ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਧਾਈ ਗਈ।

NORMS DEADLINE ON ALUMINIUM CANS
ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ (IANS)
By ETV Bharat Business Team

Published : January 25, 2026 at 6:13 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਡੱਬਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਾਪਦੰਡ (QCOs) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਕੋਲਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਅਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕੁੱਕਵੇਅਰ, ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ (ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਆਰਡਰ, 2026 ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ 2026, ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 2027 ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (DPIIT) ਦੁਆਰਾ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰ ਬਿਊਰੋ (BIS) ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਧੀਨ 'ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਰਕ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੋਜਨ ਲਈ ਸਮਾਨ ਕੈਨ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਉਦਯੋਗ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਡਰ ਸੀ।

ਇਹ ਰਾਹਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਾਤ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰੂਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (BAI) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਗਿਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਦਮ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

