ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ, ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ

ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸੈਂਸੈਕਸ 407.67 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 83,013.10 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ,ਨਿਫਟੀ 104 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 25,427.55 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

stock market 16 october
ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ (IANS)
By ETV Bharat Business Team

Published : October 16, 2025 at 11:33 AM IST

ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸੈਂਸੈਕਸ ਵੀਰਵਾਰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ 407.67 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 83,013.10 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨਿਫਟੀ 104 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 25,427.55 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ ਵੀ 40 ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 87.68 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਓਵਰਬੌਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸੈਕਸ 407.67 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 83,013.10 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨਿਫਟੀ 104 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 25,427.55 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ ਵੀ 40 ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 87.68 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਰ ਅਜੇ ਬੱਗਾ ਨੇ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਟੀਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮੁਨਾਫ਼ਾ-ਬੁਕਿੰਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

NSE ਸੈਕਟਰਲ ਸੂਚਕਾਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਨਿਫਟੀ ਆਟੋ 0.28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਨਿਫਟੀ ਮੀਡੀਆ 0.46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਨਿਫਟੀ PSU ਬੈਂਕ 0.28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਰੀਅਲਟੀ 0.60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਸਿਸ, ਵਿਪਰੋ, ਨੇਸਲੇ ਇੰਡੀਆ, ਜੀਓ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, LTIMindtree, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ, ਵਾਰੀ ਐਨਰਜੀਜ਼, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, JSW ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਮੈਟਰੋ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਅਤੇ ਕਜਾਰੀਆ ਸਿਰੇਮਿਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰੂਬੀਕਨ ਰਿਸਰਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਡੈਬਿਊ ਕਰੇਗਾ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ IPO ਤੀਜੇ ਦਿਨ 109.35 ਵਾਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੋਇਆ। IPO, ਜੋ ਕਿ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਦੀ ਕੀਮਤ ₹461 ਅਤੇ ₹485 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ₹1,377.50 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਆਪਣੇ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਬੰਦ ਹੋਏ, S&P 500 ਅਤੇ Nasdaq ਉੱਚੇ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ Dow Jones Industrial Average ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।

ਏਸ਼ੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਹੈਂਗ ਸੇਂਗ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਸਟ੍ਰੇਟਸ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਨਿੱਕੇਈ 225 0.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਤਾਈਵਾਨ ਦਾ ਵੇਟਿਡ ਇੰਡੈਕਸ 0.98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਕੋਸਪੀ 1.88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ।

