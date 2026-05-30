ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯੋਜਨਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੋਈ ਜਾਰੀ

ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਰਮ, ਵੀਕਐਂਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚੀ ਦੇਖ ਲਓ।

By ETV Bharat Business Team

Published : May 30, 2026 at 2:05 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮਈ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੂਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੈਰ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਲਾਕਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ 'ਚ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਹਿਮ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਮਿਲਣ। ਇਸ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੱਰਮ, ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਗੇ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੂਨ 2026 ਦੀਆਂ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਹੈ।

  • 7 ਜੂਨ: ਐਤਵਾਰ (ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ)
  • 13 ਜੂਨ: ਦੂਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ)
  • 14 ਜੂਨ: ਐਤਵਾਰ (ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ)
  • 21 ਜੂਨ: ਐਤਵਾਰ (ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ)
  • 27 ਜੂਨ: ਚੌਥਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ)
  • 28 ਜੂਨ: ਐਤਵਾਰ (ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ)

ਮੁਹਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਛੁੱਟੀਆਂ

ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਛੁੱਟੀ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਰਮ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 'ਰਾਜਾ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਕਾਰਨ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਛੁੱਟੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

  • 17 ਜੂਨ (ਹਰਿਆਣਾ): ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।
  • 18 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ): ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
  • 29 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਸ਼ਿਮਲਾ): ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹਿਣਗੇ।
  • 15 ਅਤੇ 30 ਜੂਨ (ਮਿਜ਼ੋਰਮ): YMA ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਰਮਨ ਨੀ ਪਰਵ ਕਾਰਨ ਐਜ਼ੌਲ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ।

ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਭਾਵੇਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  • UPI ਭੁਗਤਾਨ: Google Pay, PhonePe, ਅਤੇ Paytm ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
  • ATM: ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ATM ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।
  • ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ: ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (NEFT, IMPS, RTGS) ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੁਝਾਅ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਜੂਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤਾ (26 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ) ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

