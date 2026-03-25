ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ

ਰਾਮ ਨੌਮੀ, ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

BANK HOLIDAYS FROM MARCH 26
By ETV Bharat Business Team

Published : March 25, 2026 at 7:50 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬੈਂਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ?

ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 26 ਅਤੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

4 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ

  • 26 ਮਾਰਚ (ਵੀਰਵਾਰ): ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਲਖਨਊ, ਜੈਪੁਰ, ਕਾਨਪੁਰ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਰਾਂਚੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
  • 27 ਮਾਰਚ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ): ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਬਿਹਾਰ (ਪਟਨਾ), ਓਡੀਸ਼ਾ (ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਭੋਪਾਲ) ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
  • 28 ਮਾਰਚ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ): ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ।
  • 29 ਮਾਰਚ (ਐਤਵਾਰ): ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 31 ਮਾਰਚ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਨੂੰ ਮਹਾਂਵੀਰ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਗਾਹਕ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ, UPI (Google Pay, PhonePe), ਅਤੇ ATM ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। NEFT ਅਤੇ RTGS ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇਗੀ।

ਗਾਹਕ ਦੇ ਲਈ ਸਲਾਹ

ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਾਰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ, ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਓ। ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

