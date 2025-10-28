ਪੰਜ ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮ
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਸੋਮਵਾਰ, 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਛੱਠ ਪੂਜਾ, ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜਯੰਤੀ, ਕੰਨੜ ਰਾਜਯੋਤਸਵ ਅਤੇ ਇਗਾਸ ਬਾਗਵਾਲ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ
ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਬੰਦ
ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਕਾਰਨ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ, 27 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਪਟਨਾ, ਰਾਂਚੀ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਬੰਦ
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ
ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੰਨੜ ਰਾਜਯੋਤਸਵ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਿਨ ਇਗਸ ਬਾਗਵਾਲ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ 11 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ, ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 1 ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੈੱਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।