ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ 18 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸੂਚੀ
ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ 18 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਕਾਰਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰੋ।
Published : November 29, 2025 at 3:48 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਬੈਂਕ 18 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਖਾ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ।
ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ (ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ)
- 1 ਦਸੰਬਰ (ਸੋਮਵਾਰ) – ਈਟਾਨਗਰ ਅਤੇ ਕੋਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨ ਦਿਵਸ/ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਸ
- 3 ਦਸੰਬਰ (ਬੁੱਧਵਾਰ) – ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਸੇਂਟ ਫਰਾਂਸਿਸ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਦਿਵਸ
- 7 ਦਸੰਬਰ (ਐਤਵਾਰ) – ਨਿਯਮਤ ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ
- 12 ਦਸੰਬਰ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) – ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਟੋਗਨ ਨੇਂਗਮਿੰਜਾ ਸੰਗਮਾ ਦੀ ਬਰਸੀ
- 13 ਦਸੰਬਰ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) – ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ
- 14 ਦਸੰਬਰ (ਐਤਵਾਰ) – ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ
- 18 ਦਸੰਬਰ (ਵੀਰਵਾਰ) – ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਯੂ ਸੋਸੋ ਥਾਮ ਦੀ ਬਰਸੀ
- 19 ਦਸੰਬਰ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) – ਗੋਆ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਸ
- 20-22 ਦਸੰਬਰ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ) – ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਲੋਸੋਂਗ/ਨਮਸੰਗ ਤਿਉਹਾਰ
- 21 ਦਸੰਬਰ (ਐਤਵਾਰ) – ਨਿਯਮਤ ਐਤਵਾਰ
- 24 ਦਸੰਬਰ (ਬੁੱਧਵਾਰ) – ਆਈਜ਼ੌਲ, ਕੋਹਿਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਸ਼ਾਮ
- 25 ਦਸੰਬਰ (ਵੀਰਵਾਰ) – ਕ੍ਰਿਸਮਸ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ
- 26 ਦਸੰਬਰ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) – ਆਈਜ਼ੌਲ, ਕੋਹਿਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ
- 27 ਦਸੰਬਰ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) – ਕੋਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ, ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ
- 28 ਦਸੰਬਰ (ਐਤਵਾਰ) – ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ
- 30 ਦਸੰਬਰ (ਮੰਗਲਵਾਰ) – ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਯੂ ਕਿਆਂਗ ਨੰਗਬਾਹ ਦੀ ਬਰਸੀ
- 31 ਦਸੰਬਰ (ਬੁੱਧਵਾਰ) – ਆਈਜ਼ੌਲ ਅਤੇ ਇੰਫਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ/ਇਮੋਇਨੂ ਇਰਾਟਪਾ
ਇਸ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ UPI ਭੁਗਤਾਨ, ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ, ਨਕਦੀ, ਜਾਂ ਲਾਕਰ ਰੂਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੁਝ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।