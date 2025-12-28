ETV Bharat / business

ਜਨਵਰੀ 'ਚ 16 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ, ਨਿਪਟਾ ਲਓ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ

ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ 16 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਜਨਵਰੀ 'ਚ 16 ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ,ਨਿਪਟਾ ਲਓ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ
By ETV Bharat Business Team

Published : December 28, 2025

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਵਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕੁੱਲ 16 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ, ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਨਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ?

ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਤਿਓਹਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦਿਵਸ, ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜਯੰਤੀ, ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਪੋਂਗਲ, ਬਿਹੂ, ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਹਨ, ਭਾਵ ਬੈਂਕ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੋਣਗੇ।

1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ?

1 ਜਨਵਰੀ, 2026 (ਨਵਾਂ ਸਾਲ/ਗਾਨ-ਨਗਾਈ) ਨੂੰ ਆਈਜ਼ੌਲ, ਚੇਨਈ, ਗੰਗਟੋਕ, ਇੰਫਾਲ, ਈਟਾਨਗਰ, ਕੋਹਿਮਾ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ

  • 2 ਜਨਵਰੀ: ਆਈਜ਼ੌਲ, ਕੋਚੀ, ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ
  • 3 ਜਨਵਰੀ: ਲਖਨਊ (ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ)
  • 12 ਜਨਵਰੀ: ਕੋਲਕਾਤਾ (ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ)
  • 14 ਜਨਵਰੀ: ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਗੁਹਾਟੀ, ਈਟਾਨਗਰ (ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ/ਮਾਘ ਬਿਹੂ)
  • 15 ਜਨਵਰੀ: ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਚੇਨਈ, ਗੰਗਟੋਕ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਵਿਜੇਵਾੜਾ
  • 16 ਅਤੇ 17 ਜਨਵਰੀ: ਚੇਨਈ
  • 23 ਜਨਵਰੀ: ਅਗਰਤਲਾ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਕੋਲਕਾਤਾ
  • 26 ਜਨਵਰੀ: ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਛੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 4, 10, 11, 18, 24 ਅਤੇ 25 ਜਨਵਰੀ।

ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗਾਹਕ ਅਜੇ ਵੀ UPI, ATM, IMPS, NEFT, ਅਤੇ RTGS ਵਰਗੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਬੰਦ

ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਐਸਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਜ਼ਾਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ (ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ) ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ।

