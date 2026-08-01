ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕੁੱਲ 14 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਚੈਕ ਕਰੋ ਸੂਚੀ
ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
Published : August 1, 2026 at 12:19 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕੁੱਲ 14 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਇੱਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਸ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸਾਰੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਗਸਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ
RBI ਸੂਚੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੈਂਕ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ:
- 2 ਅਗਸਤ (ਐਤਵਾਰ): ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ।
- 4 ਅਗਸਤ (ਮੰਗਲਵਾਰ): ਕੇਰ ਪੂਜਾ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ।
- 8 ਅਗਸਤ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ): ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ। (ਇਸ ਦਿਨ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੇਂਡੋਂਗ ਲੋ ਰਮ ਫੈਟ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)।
- 9 ਅਗਸਤ (ਐਤਵਾਰ): ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ।
- 13 ਅਗਸਤ (ਵੀਰਵਾਰ): ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ।
- 15 ਅਗਸਤ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ): ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। (ਪਾਰਸੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ)।
- 16 ਅਗਸਤ (ਐਤਵਾਰ): ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ।
- 19 ਅਗਸਤ (ਬੁੱਧਵਾਰ): ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੀਰ ਬਿਕਰਮ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਾਣਿਕਿਆ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜਯੰਤੀ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ।
- 22 ਅਗਸਤ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ): ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ।
- 23 ਅਗਸਤ (ਐਤਵਾਰ): ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ।
- 25 ਅਗਸਤ (ਮੰਗਲਵਾਰ): ਮਿਲਾਦ-ਉਨ-ਨਬੀ ਅਤੇ ਓਣਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ।
- 26 ਅਗਸਤ (ਬੁੱਧਵਾਰ): ਈਦ-ਏ-ਮਿਲਾਦ ਅਤੇ ਤਿਰੂਵੋਣਮ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ।
- 28 ਅਗਸਤ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ): ਰੱਖੜੀ ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਗੁਰੂ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ।
- 30 ਅਗਸਤ (ਐਤਵਾਰ): ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ।
ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ:
- ਤੁਸੀਂ UPI ਐਪਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Google Pay, PhonePe, ਅਤੇ Paytm ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ATM ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੇ।
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