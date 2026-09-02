ETV Bharat / business

ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਓ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ, 11 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ...

11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਰਹਿਣਗੇ।

BANK STRIKE ON SEPTEMBER 11
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (getty image)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : September 2, 2026 at 5:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (UFBU) ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ 7 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (IBA) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ

11 ਸਤੰਬਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਦੂਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (12 ਸਤੰਬਰ) ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ (13 ਸਤੰਬਰ)। 14 ਸਤੰਬਰ (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ, ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹਨ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ?

ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮੁੱਖ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ:

5-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ: ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।

ਸੋਧੀ ਹੋਈ PLI ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ : ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ: ਪੈਨਸ਼ਨ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ।

ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਯੂਐਫਬੀਯੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਛਿਮਾਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰਿੰਗ, ਡਰਾਫਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਟੀਐਮ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

11 SEPTEMBER BANK STRIKE
RBI BANK HOLIDAY CALENDAR 2026
11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ
ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ
BANK STRIKE ON SEPTEMBER 11

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.