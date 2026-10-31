ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟ ! 16 ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ
ਨਵੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਮਹੀਨਾ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।
Published : October 31, 2026 at 3:16 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ, ਦੀਵਾਲੀ, ਗੋਵਰਧਨ ਪੂਜਾ, ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ, ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ।
ਨਵੰਬਰ 2026 ਲਈ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਨਵੰਬਰ 2026 ਲਈ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਈ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਕਾਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੌਂ ਵਾਧੂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਕੁੱਲ 16 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਜਾ, ਗੋਵਰਧਨ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦਿਵਸ ਕਾਰਨ ਜੈਪੁਰ, ਕਾਨਪੁਰ, ਲਖਨਊ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੰਗਟੋਕ, ਇੰਫਾਲ, ਅਗਰਤਲਾ ਅਤੇ ਭੋਪਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਗੰਗਟੋਕ, ਮੁੰਬਈ, ਨਾਗਪੁਰ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਬੇਲਾਪੁਰ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦੂਜ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਜਯੰਤੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਕਾਨਪੁਰ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਗੰਗਟੋਕ, ਇੰਫਾਲ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੰਗਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕਾਰਨ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਕਾਰਨ ਪਟਨਾ (ਬਿਹਾਰ) ਅਤੇ ਰਾਂਚੀ (ਝਾਰਖੰਡ) ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਗਸ-ਬਾਗਵਾਲ ਕਾਰਨ ਦੇਹਰਾਦੂਨ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ) ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਂਗ ਕੁਟ ਸਨੇਮ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ, ਕਾਰਤਿਕ ਪੂਰਨਿਮਾ ਅਤੇ ਰਹਿਸ ਪੂਰਨਿਮਾ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਨਕਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਕਾਰਨ ਬੰਗਲੁਰੂ (ਕਰਨਾਟਕ) ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ 1, 8, 15, 22 ਅਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕ 14 ਨਵੰਬਰ (ਦੂਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਅਤੇ 28 ਨਵੰਬਰ (ਚੌਥਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਆਰਬੀਆਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
|ਨੋਂਗਕ੍ਰੇਮ ਡਾਂਸ
|2
|ਦਿਵਾਲੀ/ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਜਾ /ਗੋਵਰਧਨ ਪੂਜਾ/ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦਿਵਸ
|9
|ਦਿਵਾਲੀ (ਬਾਲੀ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ)/ਦੀਪਾਵਲੀ (ਗੋਵਰਧਨ ਪੂਜਾ)/ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਜਾ/ਵਿਕਰਮ ਸੰਵੰਤ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਦਿਨ
|10
|ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਜਾ (ਦੀਪਾਵਲੀ)/ਨਿੰਗੋਲ ਚੱਕੌਬਾ/ਭ੍ਰਤ੍ਰਿਦਵਿਤੀਆ/ਭੈਦੂਜ/ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਜਯੰਤੀ
|11
|ਵੰਗਾਲਾ ਤਿਉਹਾਰ
|13
|ਛਠ ਪੂਜਾ/ਸੂਰਿਆ ਸ਼ਸ਼ਤੀ ਦਾਲ ਛਠ (ਪ੍ਰਥ ਅਰਘਿਆ)
|16
|ਇਗਾਸ-ਬਾਗਵਾਲ
|20
|ਸੇਂਗ ਕੁਟ ਸਨੇਮ
|23
|ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ/ਕਾਰਤਿਕ ਪੂਰਨਿਮਾ/ਰਹਿਸ ਪੂਰਨਿਮਾ
|24
|ਕਨਕਦਾਸ ਜਯੰਤੀ
|27
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