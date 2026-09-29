Bank Holidays List: ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀਆਂ? ਕਰੋ ਲਿਸਟ ਚੈਕ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉੱਤੇ ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ।
Published : September 29, 2026 at 1:33 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
16 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ
ਸੂਚੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਲਗਭਗ 16 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ, ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਅਤੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬੈਂਕ ਲਗਭਗ 16 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ 2 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਲਈ ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਆਓ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ 16 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ 10 ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਾਣੋ, ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮ?
|ਤਰੀਕ
|ਦਿਨ
|ਛੁੱਟੀ ਕਿਉਂ?
|ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ?
|2 ਅਕਤੂਬਰ
|ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
|ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ
|ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ
|4 ਅਕਤੂਬਰ
|ਐਤਵਾਰ
|ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ
|ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ
|10 ਅਕਤੂਬਰ
|ਸ਼ਨੀਵਾਰ
|ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ
|ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ
|11 ਅਕਤੂਬਰ
|ਐਤਵਾਰ
|ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ
|ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ
|17 ਅਕਤੂਬਰ
|ਸ਼ਨੀਵਾਰ
|ਮਹਾਸਪਤਮੀ
|ਸਿਰਫ਼ ਅਗਰਤਲਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ
|18 ਅਕਤੂਬਰ
|ਐਤਵਾਰ
|ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ
|ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ
|19 ਅਕਤੂਬਰ
|ਸੋਮਵਾਰ
|ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ, ਮਹਾਸ਼ਟਮੀ, ਮਹਾਨਵਮੀ
|ਅਗਰਤਲਾ, ਆਇਜ਼ੌਲ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਚੇਨਈ, ਗੁਹਾਟੀ, ਇੰਫਾਲ, ਈਟਾਨਗਰ, ਕੋਹਿਮਾ, ਪਟਨਾ, ਰਾਂਚੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ
|20 ਅਕਤੂਬਰ
|ਮੰਗਲਵਾਰ
|ਦੁਸਹਿਰਾ (ਵਿਜੇਦਸ਼ਮੀ)
|ਗੰਗਟੋਕ ਅਤੇ ਇੰਫਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ
|21 ਅਕਤੂਬਰ
|ਬੁੱਧਵਾਰ
|ਵਿਜੇਦਸ਼ਮੀ, ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ
|ਅਗਰਤਲਾ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਗੰਗਟੋਕ, ਗੁਹਾਟੀ, ਕੋਚੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ
|22 ਅਕਤੂਬਰ
|ਵੀਰਵਾਰ
|ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ
|ਗੰਗਟੋਕ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ
|23 ਅਕਤੂਬਰ
|ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
|ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ
|ਗੰਗਟੋਕ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ
|24 ਅਕਤੂਬਰ
|ਸ਼ਨੀਵਾਰ
|ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ
|ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ
|25 ਅਕਤੂਬਰ
|ਐਤਵਾਰ
|ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ
|ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ
|26 ਅਕਤੂਬਰ
|ਸੋਮਵਾਰ
|ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਜਾ/ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਿਵਸ/ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜਯੰਤੀ
|ਅਗਰਤਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੰਮੂ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ
|29 ਅਕਤੂਬਰ
|ਵੀਰਵਾਰ
|ਕਰਵਾ ਚੌਥ
|ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ
|31 ਅਕਤੂਬਰ
|ਸ਼ਨੀਵਾਰ
|ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਜਯੰਤੀ
|ਸਿਰਫ਼ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ
ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਗੂਗਲ ਪੇ, ਫੋਨਪੇ, ਪੇਟੀਐਮ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਐਪਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਏਟੀਐਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ।