ETV Bharat / business

ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਨਵੀਂਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵਾਪਸ

ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਤੇ 6 ਖੇਤਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ 12 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

RBI BANK HOLIDAYS
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ (getty image)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : June 27, 2026 at 5:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੁਲਾਈ 2026 ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕੁੱਲ 12 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

RBI ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ)

ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ:

  • 5 ਜੁਲਾਈ: ਐਤਵਾਰ (ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ)
  • 11 ਜੁਲਾਈ: ਦੂਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ)
  • 12 ਜੁਲਾਈ: ਐਤਵਾਰ (ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ)
  • 19 ਜੁਲਾਈ: ਐਤਵਾਰ (ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ)
  • 25 ਜੁਲਾਈ: ਚੌਥਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ)
  • 26 ਜੁਲਾਈ: ਐਤਵਾਰ (ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ)

ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ

ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

  • 6 ਜੁਲਾਈ (ਸੋਮਵਾਰ): ਐਮਐਚਆਈਪੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਈਜ਼ੌਲ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
  • 9 ਜੁਲਾਈ (ਵੀਰਵਾਰ): ਬੇਹਦੇਹਿਨਖਲਮ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
  • 16 ਜੁਲਾਈ (ਵੀਰਵਾਰ): ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ/ਕੰਗ/ਹਰੇਲਾ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਇੰਫਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
  • 17 ਜੁਲਾਈ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ): ਯੂ ਤਿਰੋਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
  • 18 ਜੁਲਾਈ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ): ਦ੍ਰੁਕਪਾ ਸ਼ੇ-ਜੀ ਬੋਧੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੰਗਟੋਕ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
  • 22 ਜੁਲਾਈ (ਬੁੱਧਵਾਰ): ਖਾਰਚੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਗਰਤਲਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ

ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਚੈਨਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ UPI, ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਅਤੇ ATM ਸੇਵਾਵਾਂ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਗਾਹਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।

TAGGED:

JULY 2026 BANK HOLIDAY
LIST OF BANK HOLIDAYS IN INDIA JULY
BANK HOLIDAYS JULY 2026
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ
RBI BANK HOLIDAYS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.