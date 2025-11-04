ਕੀ ਬੈਂਕ ਕੱਲ੍ਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਬੰਦ? ਵੇਖੋ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ
ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ 5-6 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। 5 ਨਵੰਬਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਪੂਰਨਿਮਾ 5 ਨਵੰਬਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ।
ਪੂਰੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ
- ਬੁੱਧਵਾਰ, 5 ਨਵੰਬਰ: ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ
- ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 8 ਨਵੰਬਰ: ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ
- ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 22 ਨਵੰਬਰ: ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਐਤਵਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿਯਮਤ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ
ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 8 ਨਵੰਬਰ: ਦੂਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਰਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ, ਕਨਕਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 7 ਨਵੰਬਰ: ਮੇਘਾਲਿਆ ਵੰਗਾਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਲਈ ਛੁੱਟੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ, 11 ਨਵੰਬਰ: ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਲਬਾਬ ਡਚੇਨ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ - ਪਰ ਖੇਤਰੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ ਬੁੱਧਵਾਰ, 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਕਾਰਤਿਕ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ।