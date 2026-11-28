Bank Holidays In December 2026: ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ 19 ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਸੂਚੀ
December Bank Holidays 2026: ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, RBI ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ।
Published : November 28, 2026 at 12:47 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2026 ਲਈ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ, ਦੀਵਾਲੀ, ਛੱਠ ਪੂਜਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦੂਜ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ RBI ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਬੈਂਕ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ
- 1 ਦਸੰਬਰ - ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਸ / ਰਾਜ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ: ਇਸ ਦਿਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਈਟਾਨਗਰ ਅਤੇ ਕੋਹਿਮਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
- 3 ਦਸੰਬਰ - ਸੇਂਟ ਫਰਾਂਸਿਸ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ: ਗੋਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਣਜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੇਂਟ ਫਰਾਂਸਿਸ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਗੋਆ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ।
- 9, 10 ਅਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ - ਲੂਸੂੰਗ / ਨਮਸੂੰਗ: ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਗੰਗਟੋਕ ਵਿੱਚ ਲੂਸੂੰਗ / ਨਮਸੂੰਗ ਲਈ ਬੈਂਕ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- 12 ਦਸੰਬਰ - ਪਾ ਟੋਗਨ ਨੇਂਗਮਿੰਜਾ ਸੰਗਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ: ਪਾ ਟੋਗਨ ਨੇਂਗਮਿੰਜਾ ਸੰਗਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
- 18 ਦਸੰਬਰ - ਯੂ ਸੋਸੋ ਥਾਮ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ: ਯੂ ਸੋਸੋ ਥਾਮ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
- 19 ਦਸੰਬਰ - ਗੋਆ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਸ: ਗੋਆ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਪਣਜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ 1961 ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- 24 ਦਸੰਬਰ - ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਸ਼ਾਮ: ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਜ਼ੌਲ, ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਅਤੇ ਕੋਹਿਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਸ਼ਾਮ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
- 25 ਦਸੰਬਰ - ਕ੍ਰਿਸਮਸ: ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਸ਼ਾਮ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰਤਲਾ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਬੇਲਾਪੁਰ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਭੋਪਾਲ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਚੇਨਈ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਗੰਗਟੋਕ, ਗੁਹਾਟੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਇੰਫਾਲ, ਜੈਪੁਰ, ਜੰਮੂ, ਕਾਨਪੁਰ, ਕੋਚੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਲਖਨਊ, ਮੁੰਬਈ, ਨਾਗਪੁਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪਟਨਾ, ਰਾਏਪੁਰ, ਰਾਂਚੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਅਤੇ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- 26 ਦਸੰਬਰ - ਕ੍ਰਿਸਮਸ: ਆਈਜ਼ੌਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
- 30 ਦਸੰਬਰ - ਯੂ ਕਿਆਂਗ ਨੰਗਬਾਹ ਦੀ ਬਰਸੀ: ਯੂ ਕਿਆਂਗ ਨੰਗਬਾਹ ਦੀ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
- 31 ਦਸੰਬਰ - ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ: ਆਈਜ਼ੌਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਵੀਕਐਂਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਬੈਂਕ 12 ਅਤੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਤਵਾਰ 6, 13, 20 ਅਤੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹੋਣ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ATM, UPI, ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਚੈੱਕ ਵਰਗੇ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ, DD ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।