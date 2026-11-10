ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ: ਕੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹਨ? ਜਾਣੋ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ।
Published : November 10, 2026 at 9:36 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ, 10 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੋਵਰਧਨ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਨਵੰਬਰ 2026 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਓ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ, ਗੋਵਰਧਨ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੁੰਬਈ, ਨਾਗਪੁਰ, ਬੇਲਾਪੁਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਿੱਕਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਅਤੇ ਗੰਗਟੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਆਰਬੀਆਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦਿਨ ਭਰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦੂਜ, ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਜਯੰਤੀ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਣੋ
|ਤਾਰੀਖ਼
|ਦਿਨ
|ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਕਾਰਨ
|11 ਨਵੰਬਰ
|ਬੁੱਧਵਾਰ
|ਭਾਈ ਦੂਜ, ਚਿਤਰਗੁਪਤ ਜਯੰਤੀ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਜਾ
|13 ਨਵੰਬਰ
|ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
|ਵੰਗਾਲਾ ਤਿਉਹਾਰ
|16 ਨਵੰਬਰ
|ਸੋਮਵਾਰ
|ਛੱਠ ਪੂਜਾ
|20 ਨਵੰਬਰ
|ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
|ਇਗਾਸ-ਬਾਗਵਾਲ
|23 ਨਵੰਬਰ
|ਸੋਮਵਾਰ
|ਸੇਂਗ ਕੁਟ ਸਨੇਮ
|24 ਨਵੰਬਰ
|ਮੰਗਲਵਾਰ
|ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ, ਕਾਰਤਿਕ ਪੂਰਨਿਮਾ
|27 ਨਵੰਬਰ
|ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
|ਕਨਕਦਾਸ ਜਯੰਤੀ
ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ
ਆਰਬੀਆਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਯੂਪੀਆਈ, ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।