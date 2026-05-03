ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਕਰ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਖਾ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਕਰ ਸ਼ਾਖਾ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਨਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Published : May 3, 2026 at 12:03 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਕਰ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਖਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਨਤ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਲਾਕਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਕੱਤਰ ਐਮ. ਨਾਗਰਾਜੂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਿਤਾਭ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੁਨੀਸ਼ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਲਾਕਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸਿਰਫ 60 ਲੱਖ ਲਾਕਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਗੇਟਡ' ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਕਰ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਖਾ ਇਸ ਵਧਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਲਾਕਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੜ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੌਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।