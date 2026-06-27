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Home Loan Alert: ਹੋਮ ਲੋਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ 6 ਸ਼ਰਤਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ!

ਹੋਮ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾ ਦੇਖੋ; ਸਹੀ ਮਿਆਦ ਚੁਣਨਾ, ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦਾ।

HOME LOAN MISTAKES
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (canva)
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By ETV Bharat Business Team

Published : June 27, 2026 at 5:38 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਲੋਨ 15 ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਹੋਮ ਲੋਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ 6 ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

1. ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਾਹਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਜਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ 8.5% ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 0.25% ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸ, ਜਾਂ ਅਣਚਾਹੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ₹25,000 ਤੋਂ ₹40,000 ਹੋਰ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

2. EMI ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ

ਮਾਸਿਕ EMI ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 25 ਜਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਮਿਆਦ ਜਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ (Compounding Interest) ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ₹45 ਲੱਖ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ EMI ਲੱਗਭੱਗ ₹5,200 ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਵਿਆਜ ਲੱਗਭੱਗ ₹14 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਛੋਟਾ ਰੱਖੋ।

3. ਲੋਨ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ

ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਗੀ (ਟੋਕਨ ਮਨੀ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਟੋਕਨ ਪੈਸੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 'ਹੋਮ ਲੋਨ ਯੋਗਤਾ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ।

4. ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ

ਖਰੀਦਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੇ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕੀ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ, ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਟਾਈਟਲ ਡੀਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ RERA ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

5. ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ

ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਦਾ 100% ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਕਦ ਖਰਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ₹70 ਲੱਖ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ ਲੱਗਭੱਗ ₹3.5 ਤੋਂ ₹5.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ, GST, ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ₹4 ਤੋਂ ₹7 ਲੱਖ ਦੀ ਵਾਧੂ ਨਕਦ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਬੈਕਅੱਪ ਤਿਆਰ ਕਰੋ।

6. ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾ ਕਰਨਾ

ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਕਸਡ ਦਰ EMI ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਲੋਟਿੰਗ-ਦਰ EMI ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ RBI ਰੈਪੋ ਰੇਟ) ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਨ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਰ ਸੋਧ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ: ਲੋਨ ਦੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ "ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ" ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਸੁਧਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੋਨਸ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਬੱਚਤਾਂ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਕ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਅੰਸ਼ਕ-ਭੁਗਤਾਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

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