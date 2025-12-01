ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ, GST ਦਰਾਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ
ਅਸ਼ੋਕ ਲੇਲੈਂਡ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 18,272 ਵਾਹਨ ਵੇਚੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ 92,670 ਵਾਹਨ ਵੇਚੇ।
Published : December 1, 2025 at 7:43 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਨਵਰਾਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘੱਟ GST ਦਰਾਂ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ - ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, SUV, ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ, ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ।
ਅਸ਼ੋਕ ਲੇਲੈਂਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 29% ਦਾ ਵਾਧਾ
ਅਸ਼ੋਕ ਲੇਲੈਂਡ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 18,272 ਵਾਹਨ ਵੇਚੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 29% ਵੱਧ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ: ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ 92,670 ਯੂਨਿਟ
ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 92,670 ਵਾਹਨ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 19% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
- SUV ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਰੀ 22% ਵਧ ਕੇ 56,336 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ।
- ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 17% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਓਰੀਜਨ 7-ਸੀਟਰ SUV, XEV 9S, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮੂਲਾ E-ਥੀਮ ਵਾਲੀ SUV, BE 6 ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਐਸਕਾਰਟਸ ਕੁਬੋਟਾ: ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਟਰੈਕਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਐਸਕਾਰਟਸ ਕੁਬੋਟਾ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 10,580 ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ 17.9% ਵਾਧਾ ਹੈ।
- ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਰੀ 10,122 ਯੂਨਿਟ (15.9% ਵਾਧਾ)
- 458 ਯੂਨਿਟ ਨਿਰਯਾਤ (87.7% ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ)
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਘੱਟ GST ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਰੀਫ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਜਾਜ ਆਟੋ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਬਜਾਜ ਆਟੋ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 3% ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 37% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ: ਪੀਵੀ ਵਿਕਰੀ 1.70 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ 170,971 ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਵੇਚੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ ਕਟੌਤੀ
ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਆਟੋ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 28% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
- ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
- ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ 'ਤੇ ਦਰਾਂ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ
ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 56ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ, ਚਾਰ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਦਰਾਂ - 5% ਅਤੇ 18% ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਖੰਡਾਂ ਲਈ 40% ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।