ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ,ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ,ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
Published : May 3, 2026 at 3:43 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਲਗਭਗ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ) ਨਿਯਮ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
'ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ'
ਉਦਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ) ਨਿਯਮ, 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੇ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ "ਨਿਯਮ 4(6)" ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਜੇਕਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਉਤਪਾਦਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (EPR) ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ।"
ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨਿਯਮ ਲੇਖਾ ਮਿਆਰ 'ਇੰਡ ਏਐਸ 37 - ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਜ਼, ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਅਸੈੱਟਸ' ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਗਏ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਈਪੀਆਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ,"।
'EPR ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ'
ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ EPR ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।" ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ (SIAM) ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। "ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਸਾਲ ਲਈ ਪੂਰੇ ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।'