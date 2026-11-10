ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕਵਾਂਟਸ ’ਚ 850 ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨੌਕਰੀ ! ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵੈਨੇਸਾ ਹਡਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
Published : November 10, 2026 at 1:26 PM IST
ਸਿਡਨੀ : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕਵਾਂਟਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 850 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ "ਬੈਕ-ਐਂਡ ਸਿਸਟਮ" ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਐਕਸੈਂਚਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਟੀਮਾਂ" ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣਗੇ।
850 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ
ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵੈਨੇਸਾ ਹਡਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖ਼ਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ।" 2027 ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 850 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
"ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਅਤੇ ਗਤਿ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।"- ਵੈਨੇਸਾ ਹਡਸਨ. ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ
31 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫਲੀਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਆਂਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ "ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਲੀਟ ਨਵੀਨੀਕਰਨ" 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਆਂਟਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 17 ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 31 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ, ਕੁਆਂਟਸ 2028 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਡਬਲ-ਡੈਕਰ A380 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
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